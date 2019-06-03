На Забайкальском международном кинофестивале выбрали «Папин» костюм»

В Чите завершился очередной Забайкальский международный кинофестиваль. О его итогах сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Торжественная церемония закрытия кинофорума состоялась в минувшее воскресенье. По традиции, актеры, режиссеры и деятели кино прошли по дорожке цвета багульника. В их числе были Екатерина Гусева и Андрей Руденский (они вели церемонию закрытия), Дмитрий Астрахан, Александр Панкратов-Черный.

В основную конкурсную программу в этом году включили семь фильмов из нескольких стран. Так, Россию представляли «Завод» Юрия Быков, «Куда течет море» Виталия Салтыкова и «Порт» Александры Стреляной.

Лучшим фильмом Забайкальского международного кинофестиваля был признан «Папин костюм» тайваньского режиссера По Хао Хуна. Это трогательная история о старике, который готовится пройти свой последний путь. Лучшим режиссером стала Лила Авилес из Мексики за фильм «Горничная». Лучшим актером оказался весь «блистательный мужской актерский ансамбль фильма «Завод», а лучшей актрисой – Лан Мей из китайского фильма «Река любви».

Творческим соревнованием программа фестиваля не ограничилась. В частности, его участники встретились с детьми социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Надежда».

Фото: сайт VIII Забайкальского международного кинофестиваля