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В Чите открылась выставка работ Сальвадора Дали

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Чита
12:54 23 Июля 2019
выставка, культура, художники
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В музейно-выставочном центре Забайкальского края состоялось открытие выставки «Сальвадор Дали. Тайнопись». Организаторы выставки из Санкт-Петербурга формировали данную экспозицию почти три года.

Произведения Сальвадора Дали были собраны у частных коллекционеров, а также в европейских и американских художественных галереях.

Увидеть творчество великого мистификатора, разгадать тайное послание, услышать внутренний голос мастера и провести собственную границу между иллюзией и реальностью можно до 20 сентября. сообщает «Радио Сибирь».

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