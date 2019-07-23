В Чите открылась выставка работ Сальвадора Дали

В музейно-выставочном центре Забайкальского края состоялось открытие выставки «Сальвадор Дали. Тайнопись». Организаторы выставки из Санкт-Петербурга формировали данную экспозицию почти три года.

Произведения Сальвадора Дали были собраны у частных коллекционеров, а также в европейских и американских художественных галереях.

Увидеть творчество великого мистификатора, разгадать тайное послание, услышать внутренний голос мастера и провести собственную границу между иллюзией и реальностью можно до 20 сентября. сообщает «Радио Сибирь».