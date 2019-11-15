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В Забайкалье в следующем году начнется строительство четырех домов культуры

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Чита
16:26 15 Ноября 2019
культура, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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На строительство четырех домов культуры в Забайкальском крае в 2020 году будет выделено более 160 млн рублей. Деньги направят из федерального бюджет в рамках «Дальневосточной субсидии».

В региональном правительстве сообщили, что уже разработана проектно-сметная документация на возведение объектов в селах Нерчинский Завод, Линево Озеро, Смоленка и Ушарбай.

«Дальневосточную субсидию планируется получить в размере 55 млн рублей на каждый объект», - отметили в пресс-службе правительства.

Напомним, субсидии на социальное развитие центров экономического роста в регионах ДФО федерация выделяет с 2018 года. Всего определено 58 муниципальных образований, который попадают под программу, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. В них проживает 6,6 млн человек.

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