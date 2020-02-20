В Чите открылась выставка графики Пикассо

В музейно-выставочном центре Забайкальского края в Чите открылась выставка графики Пабло Пикассо, сообщает «Радио Сибирь».

Проект организован совместно с петербургской выставочной организацией «Арт Центр» и включает в себя 61 литографию из частных коллекций Германии, Бельгии и Франции.

В экспозиции представлены работы основных этапов творчества художника: раннего, голубого периодов, аналитического и синтетического кубизма.

Организаторы отметили, что часть экспозиции показывает путь создания одного из самых известных произведений художника – «Герника», в котором Пабло Пикассо изобразил разрушенный фашисткой авиацией небольшой испанский городок.

Завершают выставку серия «Война и мир», которая подводит итог творчества мастера.