Новые окна здания читинской судмедэкспертизы стали причиной массовой гибели птиц

Орнитологи Даурского заповедника зафиксировали массовую гибель птиц, разбившихся о здание в Чите. Причиной стали новые пластиковые окна здания, в которых отражается растущий рядом лес.

Как сообщили в пресс-службе Даурского заповедника, за полтора месяца от ударов об окна читинского здания погибло 50 птиц. В некоторые дни здесь разбивается по нескольку птиц сразу. Гибнут свиристели, снегири, воробьи, дятлы. По данным ТАСС, речь идет о здании краевой судебно-медицинской экспертизы. Как выяснили орнитологи, причиной массовой гибели птиц стали установленные в здании новые пластиковые окна.

- Рядом со зданием растут сосны. Их кроны хорошо отражаются в окнах второго этажа. Именно об эти окна и бьются птицы - они не видят стекло, им кажется, что в стене проем и за ним деревья. И птицы летят к этим деревьям, - пояснили в заповеднике.

Старые, деревянные окна, по словам орнитологов, были хорошо заметны птицам, поскольку имели много перемычек и были окрашены в яркий синий цвет. В новых окнах большие стекла и белые, слабо отличающиеся от кирпичной кладки рамы с единственной перемычкой. В качестве панацеи специалисты посоветовали обитателям здания сделать стекла хорошо видимыми, к примеру, наклеить на них с наружной стороны разноцветные яркие бумажки – цветы или снежинки.

Фото: flickr.com