На озерах в Сохондинском заповеднике в Забайкалье снова появился белый журавль

На озерах в Сохондинском заповеднике в Забайкальском крае снова появился белый журавль. В пресс-службе заповедника отметили, последняя встреча с белым журавлем отмечалась несколько лет назад, в долине реки Онон, сообщает «Радио Сибирь».

Теперь местом своего пребывания птицы выбрали окрестности Алтанских озер у села Алтан. С первых чисел августа три особи обитают по южную сторону большого Алтанского озера в компании почти 40 своих собратьев – серого и даурского журавлей.

Белый журавль гнездится только в России, а ближайшее место гнездования находится в тундрах Якутии. Зимуют якутские стерхи в Китае, в среднем течении реки Янцзы.

Раз в несколько лет белые журавли остаются на лето в Забайкалье или в соседних регионах Монголии.

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