Свалкой ртутных ламп за СибВО в Чите заинтересовалась природоохранная прокуратура

Читинская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку после сообщения о свалке ртутных ламп за СибВО. Специалисты надзорного ведомства намерены установить степень вредного воздействия приборов на окружающую среду.
Собственник выброшенных ламп пока не установлен. В случае, если найти виновника так и не удастся, городским властям придется утилизировать лампы за свой счет в лицензированной организации. Позже ущерб взыщут с владельца свалки, передает корреспондент Sibnovosti.ru.
«Сейчас мы хотим решить вопрос о взятии проб и привлечь специалиста, чтобы установить степень воздействия. Поступила информация, что часть из них разбита. Поэтому нужно установить там ли они разбились, попала ли ртуть на почву и какой ущерб нанесен», — сообщила ИА «Чита.Ру» природоохранный прокурор Елена Александрова.