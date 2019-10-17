17 октября
Чита
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Чита
...

Свалкой ртутных ламп за СибВО в Чите заинтересовалась природоохранная прокуратура

Главная Экология
Чита
14:00 17 Октября 2019
общество, прокуратура
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Читинская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку после сообщения о свалке ртутных ламп за СибВО. Специалисты надзорного ведомства намерены установить степень вредного воздействия приборов на окружающую среду.

Собственник выброшенных ламп пока не установлен. В случае, если найти виновника так и не удастся, городским властям придется утилизировать лампы за свой счет в лицензированной организации. Позже ущерб взыщут с владельца свалки, передает корреспондент Sibnovosti.ru

«Сейчас мы хотим решить вопрос о взятии проб и привлечь специалиста, чтобы установить степень воздействия. Поступила информация, что часть из них разбита. Поэтому нужно установить там ли они разбились, попала ли ртуть на почву и какой ущерб нанесен», — сообщила ИА «Чита.Ру» природоохранный прокурор Елена Александрова.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Экология / НОВОСТИ
Новости Читы: На озерах в Сохондинском заповеднике в Забайкалье снова появился белый журавль

На озерах в Сохондинском заповеднике в Забайкалье снова появился белый журавль

25 Августа 2019 г.
Местом своего пребывания птицы выбрали окрестности Алтанских озер у села Алтан.
Новости Читы: Ветеринары выяснили причину гибели байкальских нерп

Ветеринары выяснили причину гибели байкальских нерп

9 Августа 2018 г.
Результаты вскрытия указали на наличие болезни
Новости Читы: Житель Бурятии нашел 11 мертвых нерп на берегу Байкала

Житель Бурятии нашел 11 мертвых нерп на берегу Байкала

15 Июня 2018 г.
Ветеринарной службе предстоит выяснить причины гибели животных
Новости Читы: Глава Бурятии поручил оценить влияние сбора воды на экосистему Байкала

Глава Бурятии поручил оценить влияние сбора воды на экосистему Байкала

15 Декабря 2017 г.
Инвесторы из КНР выразили желание разливать около 4 млн тонн воды с глубины 400 м
Новости Читы: Минприроды Бурятии: численность нерпы на Байкале необходимо регулировать

Минприроды Бурятии: численность нерпы на Байкале необходимо регулировать

4 Декабря 2017 г.
Сейчас известно о популяции в 132 тыс. особей
Новости Читы: Власти Бурятии предложили взимать денежный сбор с туристов на Байкале

Власти Бурятии предложили взимать денежный сбор с туристов на Байкале

21 Ноября 2017 г.
Восточное побережье озера в Бурятии посещают около 1 млн человек в год
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Читы: Обслуживать маршрут № 17 в Чите будут шесть новых автобусов

Обслуживать маршрут № 17 в Чите будут шесть новых автобусов

16 Октября 2019 г.
Это машины малой вместимости
Новости Читы: Минздрав берет на особый контроль качество питания в больницах Забайкальского края

Минздрав берет на особый контроль качество питания в больницах Забайкальского края

15 Октября 2019 г.
Пациенты жалуются на скудный рацион
Новости Читы: Общегородской субботник в Чите назначен на 19 октября

Общегородской субботник в Чите назначен на 19 октября

14 Октября 2019 г.
Акция по санитарной очистке города продлится месяц
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19