Свалкой ртутных ламп за СибВО в Чите заинтересовалась природоохранная прокуратура

Читинская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку после сообщения о свалке ртутных ламп за СибВО. Специалисты надзорного ведомства намерены установить степень вредного воздействия приборов на окружающую среду.

Собственник выброшенных ламп пока не установлен. В случае, если найти виновника так и не удастся, городским властям придется утилизировать лампы за свой счет в лицензированной организации. Позже ущерб взыщут с владельца свалки, передает корреспондент Sibnovosti.ru.