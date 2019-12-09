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В Чите откроют завод по производству биотоплива

Главная Экология
Чита
17:29 9 Декабря 2019
экология
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Завод по производству топливных гранул начнет работать в Чите в первом квартале 2020 года. Бизнесмены называют паллеты высокоэкологичным топливом, которое позволяет снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на сотни тонн в год.

Кроме того, отапливать жилье гранулами очень удобно – котлом можно управлять с телефона, а зольность топлива составляет менее 1%, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на ТАСС.

«На изготовлении пеллет будет перерабатываться 80 тыс. кубометров древесных отходов, которые сегодня или накапливаются, или сжигаются. Продукция является высокоэкологичным топливом», - отметил предприниматель Леонид Кузьмицкий.

Завод по производству пеллет является проектом территории опережающего развития «Забайкалье». Пока в ТОР входят восемь проектов, объем инвестиций в которые составляет 106 млрд рублей.

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