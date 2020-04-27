Русло Читы расчистят в столице Забайкалья

В Чите до 2024 года расчистят и углубят русло одноименной реки. На эти работы подрядчик израсходует около 72 млн руб.

Подрядная организация была определена по итогам аукциона. Заказчиком выступило министерство природных ресурсов Забайкальского края. Работы предстоит провести на участке от ул. Ковыльная до устья Читы.

По данным итогового протокола, победителем признана индивидуальный предприниматель Елена Иевская. Кроме нее, в аукционе приняли участие еще три юрлица – ООО «Строительная компания», ООО «Ника» и ООО «Универсальная строительная компания».

По данным министра природных ресурсов Забайкалья Сергея Немкова, работы будут оплачены из федеральной субвенции.

Столица края расположена на реке Чите у места ее впадения в Иногду.

Фото: сайт министерства природных ресурсов Забайкальского края