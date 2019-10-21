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В Бурятии выведены уникальные сорта ромашки и календулы

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Чита
17:20 21 Октября 2019
лекарство, аграрии, россия, бурятия
Автор: Sibnovosti.ru
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В Бурятии подведены итоги первого года реализации «дорожной карты» по развитию биофармтехнологий. Особое внимание уделено развитию лекарственного растениеводства.

Так, в мае предприниматель Буда Данилов посеял 30 гектаров аптечной ромашки и 5 гектаров лекарственной календулы. Выросшие травы отправили на анализ производителю лекарственных средств. В итоге оказалось, что ромашка и календула из Бурятии обладают высокими фармакологическими свойствами.

Они в разы выше, чем у трав, которые закупают в Польше отметил предприниматель. лекарственных растений.

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