В Бурятии выведены уникальные сорта ромашки и календулы

В Бурятии подведены итоги первого года реализации «дорожной карты» по развитию биофармтехнологий. Особое внимание уделено развитию лекарственного растениеводства.

Так, в мае предприниматель Буда Данилов посеял 30 гектаров аптечной ромашки и 5 гектаров лекарственной календулы. Выросшие травы отправили на анализ производителю лекарственных средств. В итоге оказалось, что ромашка и календула из Бурятии обладают высокими фармакологическими свойствами.

Они в разы выше, чем у трав, которые закупают в Польше отметил предприниматель. лекарственных растений.