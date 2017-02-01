Читинские военные ограбили граждан Китая, угрожая автоматами и пистолетами

Группа военнослужащих задержана по подозрению в вооруженном ограблении двух граждан Китая в Чите, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

«Прокуратура района поддержала в суде ходатайство следователя о заключении одного из них под стражу на два месяца. Аналогичная мера в ближайшее время также будет поддержана прокуратурой в отношении других подозреваемых в совершении разбойного нападения», — говорится в сообщении.

По версии следствия, 16 января во дворе жилого дома микрорайона Каштакский в Чите было совершено разбойное нападение на двух граждан Китая. Участники преступной группы угрожали потерпевшим автоматами и пистолетами. У иностранцев отняли автомобиль, телефон и деньги на сумму более 2,3 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой в особо крупном размере»).