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Читинские военные ограбили граждан Китая, угрожая автоматами и пистолетами

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Чита
08:34 1 Февраля 2017
уголовное, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Группа военнослужащих задержана по подозрению в вооруженном ограблении двух граждан Китая в Чите, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

«Прокуратура района поддержала в суде ходатайство следователя о заключении одного из них под стражу на два месяца. Аналогичная мера в ближайшее время также будет поддержана прокуратурой в отношении других подозреваемых в совершении разбойного нападения», — говорится в сообщении.

По версии следствия, 16 января во дворе жилого дома микрорайона Каштакский в Чите было совершено разбойное нападение на двух граждан Китая. Участники преступной группы угрожали потерпевшим автоматами и пистолетами. У иностранцев отняли автомобиль, телефон и деньги на сумму более 2,3 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой в особо крупном размере»).

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