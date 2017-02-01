1 февраля
Чита
курсы валют
60.09
 
€ 64.29
18+
Sibnovosti.ru
Чита
...

Житель Читы пойдет под суд за жестокое убийство детей

Главная Происшествия
Чита
08:41 1 Февраля 2017
общество, происшествия, прокуратура
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Прокуратура Забайкальского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 36-летнего жителя Читы, который подозревается в убийстве двух детей — 10-летнего мальчика и 12-летней девочки, сообщила пресс-служба ведомства.

Вечером 30 августа прошлого года местные жители отправили детей на дачный участок, расположенный неподалеку от дома. Когда спустя три часа ребята не вернулись домой и не вышли на связь, родители пошли их искать. Детей нашли в теплице на участке с множественными ранами.

По данным следствия, подозреваемый вечером 30 августа 2016 года на своем земельном участке в агрогородке «Опытный» Черновского района Читы 36-летний мужчина поймал двух детей и нанес им удары молотком по голове. Смерть мальчика наступила на месте происшествия, девочка скончалась 6 сентября 2016 года в медицинском учреждении.

«Из показаний мужчины следует, что между ним и детьми произошел спор на почве взаимных обвинений в краже произрастающих на участках овощей. В ходе конфликта мужчина нанес детям множественные удары молотком», — рассказали в пресс-службе регионального следственного комитета.

Первоначально обвиняемый признался в убийстве, показал и пояснил на месте происшествия обстоятельства совершения преступления. Однако через некоторое время он изменил показания, заявив, что убийство не совершал, а себя оговорил.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Читы: Читинские военные ограбили граждан Китая, угрожая автоматами и пистолетами

Читинские военные ограбили граждан Китая, угрожая автоматами и пистолетами

1 Февраля 2017 г.
У иностранцев отняли автомобиль, телефон и деньги
Новости Читы: В Забайкалье задержаны подозреваемые в убийстве школьницы

В Забайкалье задержаны подозреваемые в убийстве школьницы

31 Января 2017 г.
Следователи и оперативники устанавливают роль каждого задержанного
Новости Читы: В Забайкалье на полицейских завели дело за избиение юноши и девушки

В Забайкалье на полицейских завели дело за избиение юноши и девушки

26 Января 2017 г.
Следователи устанавливают все обстоятельства преступления
Новости Читы: МВД подтвердило участие полицейских в потасовке в одном из кафе Читы

МВД подтвердило участие полицейских в потасовке в одном из кафе Читы

24 Января 2017 г.
С места происшествия изъят пневматический пистолет
Новости Читы: В Чите начали проверку из-за видео с «дерущимися полицейскими»

В Чите начали проверку из-за видео с «дерущимися полицейскими»

23 Января 2017 г.
Пользователь соцсети «ВКонтакте» опубликовал в группе «Регион-75» запись о драке
Новости Читы: В Чите один человек погиб и пять пострадали при пожаре в жилом доме

В Чите один человек погиб и пять пострадали при пожаре в жилом доме

16 Января 2017 г.
Эвакуированные жильцы дома временно размещены на базе средней школы №43
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Читы: В Чите пройдут гастроли академического Малого театра

В Чите пройдут гастроли академического Малого театра

31 Января 2017 г.
Гастрольный тур пройдет с 16 по 23 мая
Новости Читы: Первую автономную энергоустановку на солнечных батареях запустили в Забайкалье

Первую автономную энергоустановку на солнечных батареях запустили в Забайкалье

27 Января 2017 г.
Электроустановка состоит из солнечных модулей общей мощностью 120 киловатт
Новости Читы: Тарифы в Забайкалье сможет снизить включение края в зону свободного перетока

Тарифы в Забайкалье сможет снизить включение края в зону свободного перетока

31 Января 2017 г.
Решение о росте тарифа на теплоэнергию для ряда потребителей на 35% было вынужденным
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.