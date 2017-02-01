Житель Читы пойдет под суд за жестокое убийство детей

Прокуратура Забайкальского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 36-летнего жителя Читы, который подозревается в убийстве двух детей — 10-летнего мальчика и 12-летней девочки, сообщила пресс-служба ведомства.

Вечером 30 августа прошлого года местные жители отправили детей на дачный участок, расположенный неподалеку от дома. Когда спустя три часа ребята не вернулись домой и не вышли на связь, родители пошли их искать. Детей нашли в теплице на участке с множественными ранами.

По данным следствия, подозреваемый вечером 30 августа 2016 года на своем земельном участке в агрогородке «Опытный» Черновского района Читы 36-летний мужчина поймал двух детей и нанес им удары молотком по голове. Смерть мальчика наступила на месте происшествия, девочка скончалась 6 сентября 2016 года в медицинском учреждении.

«Из показаний мужчины следует, что между ним и детьми произошел спор на почве взаимных обвинений в краже произрастающих на участках овощей. В ходе конфликта мужчина нанес детям множественные удары молотком», — рассказали в пресс-службе регионального следственного комитета.

Первоначально обвиняемый признался в убийстве, показал и пояснил на месте происшествия обстоятельства совершения преступления. Однако через некоторое время он изменил показания, заявив, что убийство не совершал, а себя оговорил.