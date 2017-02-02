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Крупная авария на теплотрассе в Чите оставила без тепла 53 дома

Главная Происшествия
Чита
12:21 2 Февраля 2017
общество, происшествия, теплоснабжение, авария
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Аварийный порыв на магистральной тепловой сети в центре Читы произошел в ночь на четверг, из-за чего в 20-градусный мороз от тепла были отключены 53 объекта, сообщается на сайте энергокомпании ТГК-14. 

К настоящему времени энергетики уже устранили аварию. Специалисты проводили сварочные работы на поврежденном участке трубопровода, началось заполнение системы теплоносителем и восстановление подачи теплоснабжения потребителям в штатном режиме. Отмечается, что к ремонтным работам по ликвидации порыва были привлечены более 20 человек и 6 единиц спецтехники.

25 января ТГК-14 заявила о том, что уровень износа теплосетей в Чите достиг критической отметки и составляет около 70 %. При этом число прорывов в теплосетях по сравнению с предыдущим отопительным сезоном стало расти: начиная с осени 2016 года в Чите произошло 223 аварийных прорыва внутриквартальных тепловых сетей и два прорыва на магистральных трубопроводах.

В то же время общий долг потребителей Забайкальского края и Республики Бурятия перед ТГК-14 на 1 января 2017 года превысил 1,368 млрд рублей.

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