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7 человек пострадали в результате ДТП с маршруткой в Чите

Главная Происшествия
Чита
12:35 3 Февраля 2017
происшествия, общество, авария, дтп
Автор: Sibnovosti.ru
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7 человек пострадали в результате столкновения маршрутного такси с опорой линии электропередач в Чите. Информацию подтвердили в пресс-службе полиции.

«Водитель не справился с рулевым управлением и допустил наезд на препятствие - опору линии электропередачи», — сказали в пресс-службе, добавив, что авария произошла в четверг вечером.

В результате, различные травмы получили шесть пассажиров и водитель, трое из них, в том числе и водитель, госпитализированы. Угрозы их жизни нет.

По факту ДТП проводится проверка. Установлено, что водитель маршрутной ГАЗели был трезв, имеет водительский стаж более 30 лет и в течение года к административной ответственности не привлекался.

Фото из группы «Регион 75» «ВКонтакте»

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