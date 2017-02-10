Главу района в Забайкалье заподозрили в попытке получения «отката»

Уголовное дело возбуждено против главы Акшинского района Забайкальского края Станислава Барнашова. Его заподозрили в мошенничестве на 600 тыс. рублей — чиновник требовал от предпринимателя «откат». Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Чиновнику вменяется ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 Уголовного Кодекса РФ (покушение на мошенничество, совершенное с использованием служебного положения), говорится в сообщении.

По версии следствия, в декабре 2016 года Барнашов, используя свое служебное положение, попытался похитить 600 тыс. руб. у руководителя одной из управляющих компаний, которой краевое министерство территориального развития выделило субсидию в размере около 6 млн руб.

«Барнашов объяснил руководителю компании, что субсидия выделена благодаря его участию и потребовал 10% от выделенных денег. Руководитель с предложением главы района согласился и 28 декабря 2016 года передал ему 100 тыс. рублей», — указывается в сообщении.

Воспользоваться деньгами Барнашов не смог, поскольку его действия были пресечены сотрудниками регионального управления ФСБ.