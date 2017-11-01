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В Забайкалье задержан поезд в Китай с контрабандным нефритом

Главная Происшествия
Чита
11:27 1 Ноября 2017
чита, таможня, китай
Автор: Sibnovosti.ru
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Читинские таможенники задержали на станции Забайкальск грузовой поезд, следовавший в Китай с лесоматериалами, в бачках тормозных барабанов которого был обернутый в носки, спрятанный контрабандный нефрит.

Как рассказали в пресс-службе Сибирского таможенного управления, таможенники нашли 12 камней, спрятанных в тормозных барабанах шести вагонов поезда.

- Минералы бело-серого, зеленого цвета. На камни нанесена маркировка в виде иероглифов и цифр. Общий вес обнаруженных минералов составил 28,2 кг, - уточнили в ведомстве.

Сейчас камни направлены на экспертизу. По данным таможенников, за 2017 год должностными лицами Читинской таможни по незаконному перемещению нефрита было возбуждено 24 дела по административным правонарушениям КоАП РФ. Из них 15 дел было возбуждено с изъятием товара. Вес изъятого нефрита по возбужденным делам составил 76,86 кг. Напомним, с 2012 года по решению Федеральной таможенной службы России таможенные операции в отношении нефрита на территории РФ разрешено совершать только на таможенном посту Улан-Удэ. Вывозить камень из России можно только по лицензии.

Фото: pixabay.com

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