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Верховный Суд отменил приговор главе читинской ОПГ Николаю Борисенко

Главная Происшествия
Чита
09:47 7 Ноября 2017
преступник, суд, происшествия, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Верховный Суд РФ отменил приговор Забайкальского краевого суда в отношении лидера читинской преступной группы Николая Борисенко, согласно которому он должен был провести 25 лет в местах лишения свободы, сообщает местное издание «Забмедиа».

Дело передано на новое разбирательство в ином составе судей. Мотивировочная часть отмены приговора будет опубликована в течение месяца со дня его вынесения.

Ранее сообщалось, что приговор участникам преступной группы, возглавляемой криминальным авторитетом Борисенко, вынесли в Забайкальском краевом суде в июле 2017 года. Борисенко лишили свободы на 25 лет с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, последующих в исправительной колонии особого режима, со штрафом в размере 500 тыс. рублей, с ограничением свободы на срок в 2 года.

По данным следствия, в июне 2009 года освободившийся из мест лишения свободы Борисенко организовал преступную группу для хищения чужого имущества. В ее состав вошли трое его знакомых, в том числе директор организации «ЧитаРиэлт» Владимир Дятлов. В преступный сговор с ними вступили служащие регионального управления Росреестра Алексей Черепанов и Алексей Лысенко, паспортистка администрации поселка Могзон и еще несколько человек.

С ноября 2009 года по май 2010 года «черные риэлторы» совершили мошеннические действия в отношении трех жителей Читы, чьи квартиры были незаконно отчуждены, перерегистрированы на других лиц и затем проданы. При этом был убит один из прежних владельцев квартиры, а другой пропал без вести.

Весной 2010 года сотрудники правоохранительных органов вышли на след банды. Опасаясь разоблачения, Борисенко организовал убийство двух свидетелей. Жизнь одного из них удалось спасти. После этого главарь ОПГ и исполнитель убийств Анатолий Зинин скрылись от органов следствия и находились в розыске, в том числе и международном.

В мае 2012 года Зинина задержали в Чите, а в феврале 2013 года Борисенко был задержан при незаконном пересечении границы России с Казахстаном. При задержании оба предъявили поддельные паспорта на другие имена.

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