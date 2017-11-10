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В Улан-Удэ авария в канализации оставила без воды четверть города

Главная Происшествия
Чита
11:50 10 Ноября 2017
общество, происшествия, авария, вода, отключение воды
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Коммунальщики Улан-Удэ продолжают ремонт на месте аварии на канализационном коллекторе, из-за которой без холодной и горячей воды осталось около 100 тыс. человек. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе правительства Бурятии.

Авария произошла в четверг около 17:00 по местному времени. Предполагалось, что на ее ликвидацию потребуется 10-12 часов, но авария оказалась сложной. По уточненным данным, авария произошла на канализационном коллекторе диаметром 900 мм в районе медицинского центра «Нефродиал» по Ключевской улице.

По словам первого заместителя руководителя администрации Улан-Удэ Олега Екимовского, авария такого масштаба произошла в городе впервые.

«Это 475 многоквартирных домов, 810 неблагоустроенных и 45 объектов социальной сферы, из них 14 — детские сады. Мы приняли решение, учитывая существующее положение, ограничить сегодня их посещение. Также закрыты и 12 школ. 11 медицинских учреждений работают, из них восемь — с круглосуточным пребыванием», — приводит слова Екимовского пресс-служба городской администрации.

В режиме ограниченного водоснабжения находятся жители улиц Ключевская, Жердева, 18-й, 19-й, 20-й, 20-й «А» и 21-й кварталы, а также кварталы: 41,42,43,44,47,46, микрорайоны Мелькомбинат, Мясокомбинат, Энергетик, 140 микрорайон.

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