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При взрыве на полигоне в Забайкалье погибли двое военнослужащих

Главная Происшествия
Чита
17:55 10 Ноября 2017
взрыв, полигон, солдаты
Автор: Sibnovosti.ru
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Двое военнослужащих погибли и пятеро получили ранения при подрыве боеприпаса во время плановой очистки мишенных полей на полигоне Цугол в Забайкальском крае.

Как пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ, инцидент произошел в пятницу, 10 ноября. В результате самопроизвольного подрыва боеприпаса погибли офицер и контрактник, еще один офицер и четверо военнослужащих-контрактников получили ранения. Пострадавшие военнослужащие оперативно доставлены в лечебное учреждение, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. По докладу медиков, угрозы их жизни нет. Комиссия Восточного военного округа уже вылетела на место происшествия для выяснения всех обстоятельств. Полигон Цугол находится рядом с одноименным селом в Могойтуйском районе Агинского Бурятского округа, в 200 км от границы с Китаем.

Фото: vk.com/mil

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