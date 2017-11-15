В Чите задержаны шестеро членов ОПГ «Ключевские»

В Забайкалье силовики задержали шестерых членов ОПГ «Ключевские», изъяв у них огнестрельное оружие и около двух миллионов наличными.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Забайкальскому краю, участники группировки были задержаны спецподразделениями в ходе операции в разных районах Читы.

- Злоумышленники на протяжении нескольких лет занимались крышеванием граждан, которые имеют торговые точки на рынках города, и вымогали у них денежные средства, гарантируя им свое покровительство, - рассказали в полиции.

Задержанные помещены в СИЗО, им вменяют часть третью ст. 163 УК РФ (Вымогательство в особо крупном размере, совершенное организованной группой). В полиции отметили, что у силовиков есть основания предполагать, что на счету у активистов ОПГ есть и «другие тяжкие и особо тяжкие преступления».

В Следственном управлении СК России по Забайкальскому краю уточнили, что одним из потерпевших по делу ОПГ стал один из местных автоперевозчиков. По версии следствия, рэкетиры предоставили ему «крышу» за 30% от прибыли. В итоге с 2010 года по 2012 год бизнесмен отдал им более миллиона рублей.

Фото: Управление МВД России по Забайкальскому краю