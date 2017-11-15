15 ноября
Чита
курсы валют
18+
Sibnovosti.ru
Чита
...

В Чите задержаны шестеро членов ОПГ «Ключевские»

Главная Происшествия
Чита
14:49 15 Ноября 2017
преступник, полиция, задержание
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Забайкалье силовики задержали шестерых членов ОПГ «Ключевские», изъяв у них огнестрельное оружие и около двух миллионов наличными.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Забайкальскому краю, участники группировки были задержаны спецподразделениями в ходе операции в разных районах Читы.

- Злоумышленники на протяжении нескольких лет занимались крышеванием граждан, которые имеют торговые точки на рынках города, и вымогали у них денежные средства, гарантируя им свое покровительство, - рассказали в полиции.

В Чите задержаны шестеро членов ОПГ «Ключевские»

Задержанные помещены в СИЗО, им вменяют часть третью ст. 163 УК РФ (Вымогательство в особо крупном размере, совершенное организованной группой). В полиции отметили, что у силовиков есть основания предполагать, что на счету у активистов ОПГ есть и «другие тяжкие и особо тяжкие преступления».

В Чите задержаны шестеро членов ОПГ «Ключевские»

В Следственном управлении СК России по Забайкальскому краю уточнили, что одним из потерпевших по делу ОПГ стал один из местных автоперевозчиков. По версии следствия, рэкетиры предоставили ему «крышу» за 30% от прибыли. В итоге с 2010 года по 2012 год бизнесмен отдал им более миллиона рублей.

Фото: Управление МВД России по Забайкальскому краю

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Читы: В Даурском заповеднике задержали две группы браконьеров

В Даурском заповеднике задержали две группы браконьеров

13 Ноября 2017 г.
Готовятся материалы для возбуждения уголовного дела по статье «Незаконная охота»
Новости Читы: СК возбудил дело о халатности в связи с коммунальной аварией в Улан-Удэ

СК возбудил дело о халатности в связи с коммунальной аварией в Улан-Удэ

13 Ноября 2017 г.
В городе в связи с происшествием был введен режим ЧС
Новости Читы: При взрыве на полигоне в Забайкалье погибли двое военнослужащих

При взрыве на полигоне в Забайкалье погибли двое военнослужащих

10 Ноября 2017 г.
Еще пятеро раненых находятся в больнице
Новости Читы: В Улан-Удэ авария в канализации оставила без воды четверть города

В Улан-Удэ авария в канализации оставила без воды четверть города

10 Ноября 2017 г.
Предполагалось, что на ликвидацию аварии потребуется 10-12 часов
Новости Читы: Верховный Суд отменил приговор главе читинской ОПГ Николаю Борисенко

Верховный Суд отменил приговор главе читинской ОПГ Николаю Борисенко

7 Ноября 2017 г.
Дело передано на новое разбирательство в ином составе судей
Новости Читы: В Забайкалье задержан поезд в Китай с контрабандным нефритом

В Забайкалье задержан поезд в Китай с контрабандным нефритом

1 Ноября 2017 г.
Общий вес камней составил около 30 кг
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Читы: Губернатор Забайкалья рассказала о выпрашивающих по ночам алкоголь депутатах

Губернатор Забайкалья рассказала о выпрашивающих по ночам алкоголь депутатах

14 Ноября 2017 г.
С января 2015 года запрет на продажу алкоголя действует с 20.00 до 11.00
Новости Читы: Кобзон попросил Минфин выделить 123 млн рублей на реставрацию дацана в Забайкалье

Кобзон попросил Минфин выделить 123 млн рублей на реставрацию дацана в Забайкалье

10 Ноября 2017 г.
Цугольский дацан — старейший в России буддийский храм
Новости Читы: На должности министров в правительстве Бурятии претендуют 94 человека

На должности министров в правительстве Бурятии претендуют 94 человека

10 Ноября 2017 г.
18 заявок отклонили «по формальным признакам»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.