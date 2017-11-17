Власти Бурятии возместят Улан-Удэ расходы на ликвидацию последствий коммунальной аварии

Правительство Бурятии выделит городу Улан-Удэ средства, чтобы покрыть расходы, связанные с ликвидацией коммунальной аварии, из-за которой 100 тысяч человек более двух суток оставались без воды, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«По итогам всестороннего рассмотрения ситуации … достигнута договоренность о возмещении со стороны республики части затрат городу на аварийно- восстановительные работы», — сообщили в пресс-службе.

Сумма поддержки не уточняется. Известно, что это будут средства для закупки специализированной техники для мониторинга ветхих участков сетей и для создания аварийного запаса оборудования и комплектующих МУП «Водоканал». Кроме того, за счет средств республиканского бюджета на условиях софинансирования из бюджета города будет направлена субсидия для «обеспечения безубыточной деятельности предприятия МУП «Водоканал».

Авария на коммунальных сетях произошла в Улан-Удэ вечером 9 ноября. По данным следствия, всего без воды остались около 100 тыс. жителей города. Под ограничение попали 475 многоквартирных и 810 частных домов, а также 44 социальных объекта: детские сады, школы и медучреждения, расположенные в Октябрьском районе. В городе в связи с происшествием был введен режим ЧС. По данным властей, это первая авария такого масштаба в истории города. Работы на месте аварии были завершены только вечером 11 ноября.

В отношении сотрудников МУП «Водоканал» было возбуждено уголовное дело по статье «халатность». По данным СК, причиной аварии явились ветхость разрушенного участка канализационного коллектора и непринятие мер по его своевременному ремонту.