В читинском детсаду обрушился потолок

Часть потолка обрушилась в одном из помещений читинского детского сада №38. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Потолок рухнул в одной из детских групп. В это время все дети находились на прогулке, сообщила ТАСС пресс-секретарь городского комитета образования Юлия Рябова. По данным мэрии, сегодня в здании начнутся восстановительные работы.

Тем временем, прокуратура Ингодинского района Читы организовала в детсаду проверку исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности детей.

«В ходе проверки будут установлены причины произошедшего, дана оценка полноте финансирования проведения соответствующих работ и соблюдению иных требований, предъявляемых к обеспечению безопасности образовательного процесса», - говорится в сообщении прокуратуры Забайкальского края.

И. о. руководителя администрации города Александр Сапожников поручил проверить потолки во всех детских садах.

Фото: сайт МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №38»