Ветеринары скрыли информацию о вспышке бруцеллеза в Забайкалье

В Забайкальском крае скрыли информацию о вспышке бруцеллеза. Это может стать основанием для возбуждения уголовного дела, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным пресс-службы управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю, скрыла информацию Красночикойская станция по борьбе с болезнями животных.

«Выявлено сокрытие бруцеллеза животных, что привело к распространению болезни в селе Усть-Урлук. Среди сельского населения были выявлены четыре случая заболевания», - уточнили ТАСС в пресс-службе.

Против сотрудников станции уже возбуждены дела об административном правонарушении. Кроме того, материалы проверки направлены в прокуратуру края для возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

По данным информагентства, в июне 2019 года стало известно, что в Усть-Урлуке введен карантин из-за заболевания животных бруцеллезом. Тогда было уничтожено 18 коров, но через месяц выяснилось, что шесть жителей села заразились бруцеллезом после употребления некипяченого молока. Эта болезнь может привести к инвалидности.

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