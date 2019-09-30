30 сентября
Чита
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Чита
...

Ветеринары скрыли информацию о вспышке бруцеллеза в Забайкалье

Главная Происшествия
Чита
11:56 30 Сентября 2019
животные, болезнь, россельхознадзор
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Забайкальском крае скрыли информацию о вспышке бруцеллеза. Это может стать основанием для возбуждения уголовного дела, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным пресс-службы управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю, скрыла информацию Красночикойская станция по борьбе с болезнями животных.

«Выявлено сокрытие бруцеллеза животных, что привело к распространению болезни в селе Усть-Урлук. Среди сельского населения были выявлены четыре случая заболевания», - уточнили ТАСС в пресс-службе.

Против сотрудников станции уже возбуждены дела об административном правонарушении. Кроме того, материалы проверки направлены в прокуратуру края для возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

По данным информагентства, в июне 2019 года стало известно, что в Усть-Урлуке введен карантин из-за заболевания животных бруцеллезом. Тогда было уничтожено 18 коров, но через месяц выяснилось, что шесть жителей села заразились бруцеллезом после употребления некипяченого молока. Эта болезнь может привести к инвалидности.

Фото: pixabay.com

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Читы: В Забайкальском крае полицейские застрелили опасного медведя

В Забайкальском крае полицейские застрелили опасного медведя

30 Сентября 2019 г.
Зверь забрался на дачный участок в Читинском районе
Новости Читы: В читинском детсаду обрушился потолок

В читинском детсаду обрушился потолок

10 Сентября 2019 г.
Все дети в это время находились на прогулке
Новости Читы: В Забайкалье действует 22 лесных пожара

В Забайкалье действует 22 лесных пожара

3 Июля 2019 г.
В Забайкалье действует 22 лесных пожара на площади 17,6 тыс гектаров.
Новости Читы: ОАО «РЖД» создала оперативный штаб для ликвидации последствий ЧП в Забайкалье

ОАО «РЖД» создала оперативный штаб для ликвидации последствий ЧП в Забайкалье

26 Сентября 2018 г.
С рельсов сошли 15 грузовых вагонов
Новости Читы: Интерфакс: Застреленный при нападении на военных в Забайкалье был «смотрящим»

Интерфакс: Застреленный при нападении на военных в Забайкалье был «смотрящим»

28 Августа 2018 г.
У мужчины произошел конфликт в кафе с военными
Новости Читы: Один человек застрелен при попытке нападения на военный эшелон в Забайкалье

Один человек застрелен при попытке нападения на военный эшелон в Забайкалье

28 Августа 2018 г.
По предварительным данным, причиной ЧП стал конфликт между местными жителями и солдатами
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Читы: Виктор Паздников покинул забайкальское правительство

Виктор Паздников покинул забайкальское правительство

25 Сентября 2019 г.
В статусе и. о. вице-премьера он проработал менее полугода
Новости Читы: В Забайкалье готовятся к удвоению числа иностранных туристов

В Забайкалье готовятся к удвоению числа иностранных туристов

26 Сентября 2019 г.
В год регион посещает около 60 тыс. гостей из Китая
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356