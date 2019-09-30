В Забайкальском крае полицейские застрелили опасного медведя

Полицейским пришлось пристрелить медведя в Читинском районе Забайкальского края. Зверь представлял угрозу для обитателей дачного поселка, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Зверь пытался забраться на дачный участок у железнодорожной станции Глубокая падь. О медведе сообщили местные жители. Предупреждение, в частности, разместил один из пользователей на странице «Регион 75 / Чита» в соцсети «ВКонтакте». По его словам, животное разворотило несколько дач и курятников.

На место выехали сотрудники патрульно-постовой службы.

«Полицейские светом фар и звуковыми сигналами пытались спугнуть животное, однако медведь не реагировал, продолжая вести себя агрессивно. Создалась угроза жизни и здоровью проживающих в доме граждан. В сложившейся ситуации сотрудники полиции в соответствии с федеральным законом «О полиции» были вынуждены применить огнестрельное оружие», - рассказали информагентству «Чита.Ру» в пресс-службе управления МВД по Забайкальскому краю.

Фото: страница «Регион 75 / Чита» в соцсети «ВКонтакте»