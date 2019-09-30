30 сентября
Чита
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Чита
...

В Забайкальском крае полицейские застрелили опасного медведя

Главная Происшествия
Чита
12:18 30 Сентября 2019
медведь, полиция, поселок
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Полицейским пришлось пристрелить медведя в Читинском районе Забайкальского края. Зверь представлял угрозу для обитателей дачного поселка, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Зверь пытался забраться на дачный участок у железнодорожной станции Глубокая падь. О медведе сообщили местные жители. Предупреждение, в частности, разместил один из пользователей на странице «Регион 75 / Чита» в соцсети «ВКонтакте». По его словам, животное разворотило несколько дач и курятников.

На место выехали сотрудники патрульно-постовой службы.

«Полицейские светом фар и звуковыми сигналами пытались спугнуть животное, однако медведь не реагировал, продолжая вести себя агрессивно. Создалась угроза жизни и здоровью проживающих в доме граждан. В сложившейся ситуации сотрудники полиции в соответствии с федеральным законом «О полиции» были вынуждены применить огнестрельное оружие», - рассказали информагентству «Чита.Ру» в пресс-службе управления МВД по Забайкальскому краю.

Фото: страница «Регион 75 / Чита» в соцсети «ВКонтакте»

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Читы: Ветеринары скрыли информацию о вспышке бруцеллеза в Забайкалье

Ветеринары скрыли информацию о вспышке бруцеллеза в Забайкалье

30 Сентября 2019 г.
В селе Усть-Урлук было выявлено четыре случая заболевания
Новости Читы: В читинском детсаду обрушился потолок

В читинском детсаду обрушился потолок

10 Сентября 2019 г.
Все дети в это время находились на прогулке
Новости Читы: В Забайкалье действует 22 лесных пожара

В Забайкалье действует 22 лесных пожара

3 Июля 2019 г.
В Забайкалье действует 22 лесных пожара на площади 17,6 тыс гектаров.
Новости Читы: ОАО «РЖД» создала оперативный штаб для ликвидации последствий ЧП в Забайкалье

ОАО «РЖД» создала оперативный штаб для ликвидации последствий ЧП в Забайкалье

26 Сентября 2018 г.
С рельсов сошли 15 грузовых вагонов
Новости Читы: Интерфакс: Застреленный при нападении на военных в Забайкалье был «смотрящим»

Интерфакс: Застреленный при нападении на военных в Забайкалье был «смотрящим»

28 Августа 2018 г.
У мужчины произошел конфликт в кафе с военными
Новости Читы: Один человек застрелен при попытке нападения на военный эшелон в Забайкалье

Один человек застрелен при попытке нападения на военный эшелон в Забайкалье

28 Августа 2018 г.
По предварительным данным, причиной ЧП стал конфликт между местными жителями и солдатами
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Читы: В Забайкалье готовятся к удвоению числа иностранных туристов

В Забайкалье готовятся к удвоению числа иностранных туристов

26 Сентября 2019 г.
В год регион посещает около 60 тыс. гостей из Китая
Новости Читы: Виктор Паздников покинул забайкальское правительство

Виктор Паздников покинул забайкальское правительство

25 Сентября 2019 г.
В статусе и. о. вице-премьера он проработал менее полугода
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356