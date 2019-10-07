Медведь убил женщину в Забайкальском крае

Очередная встреча человека с медведем в сибирском лесу завершилась трагедией. На этот раз женщина погибла в Забайкальском крае, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Зверь напал на женщину в Хилокском районе. Факт ее гибели подтвердили в районной администрации.

«В воскресенье поступило сообщение о том, что в лесном массиве в 100 км от села Тэрэпхэн найдено тело женщины 1969 года рождения с рваными ранами рук, головы, туловища», - приводит ТАСС сообщение единой дежурно-диспетчерской службы района.

С началом осени медведи стали выходить к населенным пунктам Забайкальского края. Как писали Sibnovosti.ru, в конце сентября полицейским пришлось застрелить зверя, который забрался на дачный участок у железнодорожной станции Глубокая падь в Читинском районе.

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