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Медведь убил женщину в Забайкальском крае

Главная Происшествия
Чита
10:49 7 Октября 2019
медведь, лес, администрация
Автор: Sibnovosti.ru
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Очередная встреча человека с медведем в сибирском лесу завершилась трагедией. На этот раз женщина погибла в Забайкальском крае, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Зверь напал на женщину в Хилокском районе. Факт ее гибели подтвердили в районной администрации.

«В воскресенье поступило сообщение о том, что в лесном массиве в 100 км от села Тэрэпхэн найдено тело женщины 1969 года рождения с рваными ранами рук, головы, туловища», - приводит ТАСС сообщение единой дежурно-диспетчерской службы района.

С началом осени медведи стали выходить к населенным пунктам Забайкальского края. Как писали Sibnovosti.ru, в конце сентября полицейским пришлось застрелить зверя, который забрался на дачный участок у железнодорожной станции Глубокая падь в Читинском районе.

Фото: pixabay.com

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