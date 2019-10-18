Сотрудники детсада в Чите умалчивали о больных детях

Сотрудники детсада Читы скрывали от представителей Роспортебнадзора болезни своих воспитанников. Выяснилось, что службу не уведомляли об энтеровирусах и острых кишечных инфекциях среди малышей. Сотрудники детсада призывали родителей никуда не обращаться и не предавать огласке наличие инфекционных заболеваний.

«В управление Роспотребнадзора по Забайкальскому поступила информация о том, что в одном из частных детских садов Читы ведется активная агитационная работа с родителями по сокрытию реальных показателей заболеваемости детей инфекционными заболеваниями. Руководство частного учреждения скрывало от врачей факт посещения ребенком детсада, если он заболеет энтеровирусной или острой кишечной инфекцией», — говорится в сообщении Роспотребнадзора по Забайкальскому краю.

В ведомстве считают, что своими действиями руководство детсада пыталось избежать убытков, которые бы последовали в связи с закрытием учреждения на карантин, передает корреспондент Sibnovosti.ru.