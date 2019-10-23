Суд вынес приговор начальнику горного участка Ново-Широкинского рудника за смерть двух шахтеров

Суд вынес приговор и.о. начальника горного участка Ново-Широкинского рудника в Читинской области за смерть двух человек в шахте. Специалист получил 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Трагедия произошла 25 января – шахтеры отравились угарным газом при производстве маркшейдерских работ. В пресс-службе суда сообщили, что подсудимый разрешил работу штрека без установки проветривания – это прямое нарушение проектной документации. Подсудимый свою вину признал в полном объеме. Он также выплатил компенсации морального вреда в пользу родственников погибших в размере 100 тысяч рублей каждому.