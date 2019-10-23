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Суд вынес приговор начальнику горного участка Ново-Широкинского рудника за смерть двух шахтеров

Главная Происшествия
Чита
11:22 23 Октября 2019
происшествия, красноярск, рабочие
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Суд вынес приговор и.о. начальника горного участка Ново-Широкинского рудника в Читинской области за смерть двух человек в шахте. Специалист получил 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Трагедия произошла 25 января – шахтеры отравились угарным газом при производстве маркшейдерских работ. В пресс-службе суда сообщили, что подсудимый разрешил работу штрека без установки проветривания – это прямое нарушение проектной документации. Подсудимый свою вину признал в полном объеме. Он также выплатил компенсации морального вреда в пользу родственников погибших в размере 100 тысяч рублей каждому.

«При определении вида и меры наказания суд учел характер и степень общественной опасности преступления, данные о личности подсудимого, впервые привлекающегося к уголовной ответственности, наличие совокупности смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, положительные характеристики», — сообщили в пресс-службе Газимуро-Заводского районного суда.

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