Суд вынес приговор начальнику горного участка Ново-Широкинского рудника за смерть двух шахтеров

Суд вынес приговор и.о. начальника горного участка Ново-Широкинского рудника в Читинской области за смерть двух человек в шахте. Специалист получил 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.
Трагедия произошла 25 января – шахтеры отравились угарным газом при производстве маркшейдерских работ. В пресс-службе суда сообщили, что подсудимый разрешил работу штрека без установки проветривания – это прямое нарушение проектной документации. Подсудимый свою вину признал в полном объеме. Он также выплатил компенсации морального вреда в пользу родственников погибших в размере 100 тысяч рублей каждому.
«При определении вида и меры наказания суд учел характер и степень общественной опасности преступления, данные о личности подсудимого, впервые привлекающегося к уголовной ответственности, наличие совокупности смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, положительные характеристики», — сообщили в пресс-службе Газимуро-Заводского районного суда.