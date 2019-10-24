24 октября
Чита
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Чита
...

ФСБ обнаружила в автомобиле жителя Забайкалья семь слитков золота

Главная Происшествия
Чита
13:34 24 Октября 2019
красноярск, общество, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В отношении жителя Забайкалья возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение, хранение и транспортировку золота. Сотрудники регионального управления ФСБ остановили автомобиль жителя поселка Вершино-Дарасунский на федеральной автотрассе Чита – Хабаровск.

В салоне силовики обнаружили семь слитков желтого цвета, спрятанные в полиэтиленовый пакет, передает корреспондент Sibnovosti.ru

«По заключению специалистов, в изъятых слитках содержится золото массой 1540 граммов. Рыночная стоимость перевозимого драгоценного металла составила 3 млн 968 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе УФСБ по Забайкальскому краю.

Отметим, что с начала года сотрудники ФСБ изъяли у жителей региона 25 кг чистого золота на сумму более 79 млн рублей.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Читы: Суд вынес приговор начальнику горного участка Ново-Широкинского рудника за смерть двух шахтеров

Суд вынес приговор начальнику горного участка Ново-Широкинского рудника за смерть двух шахтеров

23 Октября 2019 г.
Мужчина получил условный срок
Новости Читы: Сотрудники детсада в Чите умалчивали о больных детях

Сотрудники детсада в Чите умалчивали о больных детях

18 Октября 2019 г.
В Роспортебнадзор не сообщалось об энтеровирусах и острых кишечных инфекциях
Новости Читы: Медведь убил женщину в Забайкальском крае

Медведь убил женщину в Забайкальском крае

7 Октября 2019 г.
Это не первый случай нападения медведей на людей в регионе
Новости Читы: В Забайкальском крае полицейские застрелили опасного медведя

В Забайкальском крае полицейские застрелили опасного медведя

30 Сентября 2019 г.
Зверь забрался на дачный участок в Читинском районе
Новости Читы: Ветеринары скрыли информацию о вспышке бруцеллеза в Забайкалье

Ветеринары скрыли информацию о вспышке бруцеллеза в Забайкалье

30 Сентября 2019 г.
В селе Усть-Урлук было выявлено четыре случая заболевания
Новости Читы: В читинском детсаду обрушился потолок

В читинском детсаду обрушился потолок

10 Сентября 2019 г.
Все дети в это время находились на прогулке
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Читы: В Бурятии выведены уникальные сорта ромашки и календулы

В Бурятии выведены уникальные сорта ромашки и календулы

21 Октября 2019 г.
В Бурятии подведены итоги первого года реализации «дорожной карты» по развитию биофармтехнологий.
Новости Читы: В Чите ограничено движение большегрузов по городским мостам

В Чите ограничено движение большегрузов по городским мостам

22 Октября 2019 г.
Специалисты обследовали грузоподъемность переправ
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19