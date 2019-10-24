ФСБ обнаружила в автомобиле жителя Забайкалья семь слитков золота

В отношении жителя Забайкалья возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение, хранение и транспортировку золота. Сотрудники регионального управления ФСБ остановили автомобиль жителя поселка Вершино-Дарасунский на федеральной автотрассе Чита – Хабаровск.

В салоне силовики обнаружили семь слитков желтого цвета, спрятанные в полиэтиленовый пакет, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«По заключению специалистов, в изъятых слитках содержится золото массой 1540 граммов. Рыночная стоимость перевозимого драгоценного металла составила 3 млн 968 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе УФСБ по Забайкальскому краю.

Отметим, что с начала года сотрудники ФСБ изъяли у жителей региона 25 кг чистого золота на сумму более 79 млн рублей.