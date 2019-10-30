Появилась версия причины расстрела в Забайкалье

Причиной гибели восьми военнослужащих в Забайкальском крае стал межличностный конфликт. К такому выводу пришли члены комиссии минобороны РФ, специально созданной для расследования трагедии, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О первых результатах работы комиссии рассказал РБК источник, знакомый с ее деятельностью. По его данным, никто не подвергал рядового Рамиля Шамсутдинова физическому насилию. Но имел место его конфликт с офицером, а трагической развязке способствовали психическая перегрузка и слабый контроль за состоянием дел в части со стороны командиров.

Напомним, 25 октября Рамиль Шамсутдинов устроил бойню в воинской части 54160, которая расквартирована в ЗАТО Горный Улетовского района Забайкальского края. Его жертвами стали восемь военнослужащих. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).