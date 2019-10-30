Медведя застрелили рядом с центром Читы

В Забайкальском крае произошел очередной инцидент с медведем. На этот раз опасного зверя застрелили всего в 3 км от центральной площади Читы, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Медведь забрался на территорию одной из торговых баз, расположенной на ул. Вокзальной. Очевидцы вызывали полицию.

«На место выехали сотрудники полиции и других правоохранительных органов. В результате хищник был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов, так как представлял угрозу для жизни и здоровья граждан», - рассказали ТАСС в пресс-службе управления МВД по Забайкальскому краю.

По данным регионального министерства природных ресурсов, в Забайкалье обитают около 3,1 тыс. бурых медведей, и их число постоянно растет. Как писали Sibnovosti.ru, одна из встреч человека с медведем закончилась трагедией, зверь задрал женщину в Хилокском районе. Еще один забайкалец попал в больницу со множественными травмами. В конце сентября полицейским пришлось застрелить зверя на дачном участке у железнодорожной станции Глубокая падь.

«В связи с выпадением снежного покрова и установлением минусовых температур на территории Забайкальского края участились выходы медведей к населенным пунктам и нападение на сельхозживотных», - предупредили в минприроды края.

Фото: сайт министерства природных ресурсов Забайкальского края