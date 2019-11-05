Контрабандистка в Забайкалье привязала золотые слитки к ступням

Российская туристка попыталась провезти в Китай через международный автомобильный пункт пропуска «Забайкальск» 1,8 кг золота. Об обстоятельствах преступления сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Инспектор таможенного поста заметила, что перед началом таможенного контроля россиянка нервничала и вела себя подозрительно. Девушка неестественно переставляла ноги при ходьбе. Обнаружить золотые слитки удалось с помощью стационарного металлоискателя», - рассказали в Читинской таможне.

Как выяснилось, россиянка привязала скотчем к ступням восемь золотых слитков, изготовленных кустарным способом. Их общая стоимость составила примерно 5 млн руб.

По данным сайта Дальневосточного таможенного управления, при опросе девушка рассказала, что золотые слитки вывозила по просьбе гражданина КНР за денежное вознаграждение. В отношении туристки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение стратегически важных товаров и ресурсов).

Фото: сайт Дальневосточного таможенного управления