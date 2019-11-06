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Двое осужденных сбежали из психбольницы в Забайкалье

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Чита
09:50 6 Ноября 2019
побег, полиция, больница
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Из Краевой клинической психиатрической больницы им. Кандинского в Чите сбежали два пациента. О происшествии сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Один из сбежавших был осужден за совершение кражи, второй - за убийство. Их признали недееспособными», - сказал ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

В пресс-службе минздрава Забайкальского края информагентству подтвердили, что в ночь на 6 ноября два пациента самовольно покинули клинику. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Личный состав управления МВД по Забайкальскому краю был поднят по тревоге.

«Сотрудники полиции проводят работу по обнаружению сбежавших и их возвращению в учреждение», - отметили в управлении.

ГКУЗ «ККПБ им. Кандинского» было открыто в 2013 году в читинском поселке КСК. На сайте учреждения говорится, что больница является «специально построенным объектом для решения проблем пациентов, страдающих психиатрическими заболеваниями».

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