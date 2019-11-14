Четыре человека погибло в забайкальском ДТП

Крупное ДТП произошло в ночь на 14 ноября в Забайкальском крае. Его жертвами стали четыре человека, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Авария произошла на трассе Агинск – Дульдурга у поселка Агинское. По предварительным данным управления МВД России по Забайкальскому краю, 47-летний водитель автомашины Lexus выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Honda Prelude.

В результате аварии погибли водитель Honda Prelude и три пассажира. Еще один пассажир пострадал. Также пострадали водитель автомашины Lexus и его пассажирка.

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