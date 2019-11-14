14 ноября
Чита
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Чита
...

Четыре человека погибло в забайкальском ДТП

Главная Происшествия
Чита
08:32 14 Ноября 2019
погиб, дтп, автомобиль
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Крупное ДТП произошло в ночь на 14 ноября в Забайкальском крае. Его жертвами стали четыре человека, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Авария произошла на трассе Агинск – Дульдурга у поселка Агинское. По предварительным данным управления МВД России по Забайкальскому краю, 47-летний водитель автомашины Lexus выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Honda Prelude.

В результате аварии погибли водитель Honda Prelude и три пассажира. Еще один пассажир пострадал. Также пострадали водитель автомашины Lexus и его пассажирка.

Фото: pixabay.com

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Читы: Двое осужденных сбежали из психбольницы в Забайкалье

Двое осужденных сбежали из психбольницы в Забайкалье

6 Ноября 2019 г.
Полиция ищет беглецов
Новости Читы: Контрабандистка в Забайкалье привязала золотые слитки к ступням

Контрабандистка в Забайкалье привязала золотые слитки к ступням

5 Ноября 2019 г.
Партия золота оценена в 5 млн рублей
Новости Читы: Медведя застрелили рядом с центром Читы

Медведя застрелили рядом с центром Читы

30 Октября 2019 г.
Опасные звери все чаще появляются в населенных пунктах Забайкалья
Новости Читы: Появилась версия причины расстрела в Забайкалье

Появилась версия причины расстрела в Забайкалье

30 Октября 2019 г.
К гибели восьми военнослужащих мог привести «межличностный конфликт»
Новости Читы: Суд арестовал солдата-срочника, устроившего бойню в Забайкалье

Суд арестовал солдата-срочника, устроившего бойню в Забайкалье

28 Октября 2019 г.
В результате ЧП 8 человек были убиты, еще двое получили ранения.
Новости Читы: Военнослужащий застрелил 8 сослуживцев в воинской части в Забайкалье

Военнослужащий застрелил 8 сослуживцев в воинской части в Забайкалье

25 Октября 2019 г.
ЧП произошло в поселке Горный.
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Читы: Забайкалье опережает другие регионы ДФО по числу желающих получить дальневосточные гектары

Забайкалье опережает другие регионы ДФО по числу желающих получить дальневосточные гектары

11 Ноября 2019 г.
Забайкальцы подали около 6 тыс заявок на дальневосточный гектар.
Новости Читы: Бурятия и Забайкалье получили по вагону в московском метро

Бурятия и Забайкалье получили по вагону в московском метро

11 Ноября 2019 г.
«Дальневосточный экспресс» вышел на кольцевую линию
Новости Читы: Поезд московского метро прокатит по Дальнему Востоку

Поезд московского метро прокатит по Дальнему Востоку

11 Ноября 2019 г.
«Дальневосточный экспресс» курсирует по кольцевой линии
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19