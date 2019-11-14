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В Забайкалье объявили траур после двух ДТП

Главная Происшествия
Чита
15:19 14 Ноября 2019
дтп, траур, погиб
Автор: Sibnovosti.ru
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Завтра в Забайкальском крае траур. Он был объявлен после того, как в двух ДТП погибло в общей сложности 11 человек, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Оба происшествия случились на территории Агинского Бурятского округа. Как писали Sibnovosti.ru, в ночь на 14 ноября у села Агинское 47-летний водитель автомашины Lexus выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Honda Prelude. В результате аварии погибли водитель Honda Prelude и три пассажира.

Еще более жуткое ДТП было зафиксировано спустя примерно восемь часов на федеральной трассе Чита – Забайкальск на мосту через ручей Жипхоши. Здесь водитель микроавтобуса Hyundai, двигавшийся из Оловянной в Читу, наехал на стоявший на мосту грузовик Shacman. От удара микроавтобус вылетел на встречную полосу, где в него врезался ЗиЛ-130.

«От полученных травм на месте аварии скончались шесть человек, в том числе, водитель. Еще один пассажир скончался при оказании медицинской помощи. Два человека травмированы.  Погибшие и пострадавшие находились в автомашине Hyundai. По предварительным данным детей среди них нет», - сообщили в управлении МВД России по Забайкальскому краю.

Shacman находился в неисправном состоянии. Как отметили в полиции, его водитель выставил знак аварийной остановки и включил аварийную световую сигнализацию.

По данным официального портала Забайкальского края, пять человек травмированы и госпитализированы в Агинскую окружную больницу.

Фото: официальный портал Забайкальского края

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