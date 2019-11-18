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Обвиняемого в забайкальском ДТП с семью погибшими взяли под стражу

Главная Происшествия
Чита
09:22 18 Ноября 2019
дтп, следствие, обвинение
Автор: Sibnovosti.ru
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В Забайкальском крае взят под стражу водитель, которого следствие считает виновным в крупной аварии в Агинском районе, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек).

По данным следственного управления СКР по Забайкальскому краю, в ночь на 14 ноября водитель грузовика Howo Shacman 1990 года рождения из-за поломки двигателя остановился на автомобильном мосту, где остановка запрещена правилами дорожного движения.

«Обвиняемый в течение нескольких часов не предпринял попыток эвакуировать автомобиль, стоящий в неположенном месте и не оборудовал место аварийной остановки соответствующим знаком, что в последующем повлекло совершение ДТП. Кроме того, по данным следствия, обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Обвиняемый частично признал вину в инкриминируемом преступлении», - сообщили в ведомстве.

Суд, принявший решение об аресте, учел, что обвиняемый имеет судимость за нарушение ПДД. Кроме того, он неоднократно привлекался к административной ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. 

Как писали Sibnovosti.ru, рано утром 14 ноября водитель микроавтобуса Hyundai, выполнявший рейс из Ясногорска в Читу, столкнулся с Howo Shacman. Микроавтобус выбросило на встречную полосу, где в него врезался ЗиЛ. Погиб водитель микроавтобуса и шесть пассажиров. 15 ноября в Забайкалье в связи с двумя ДТП, в результате которых погибло в общей сложности 11 человек, был объявлен день траура.

Фото: сайт следственного управления СКР по Забайкальскому краю

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