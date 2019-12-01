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ДТП в Забайкалье привело к многочисленным жертвам

Главная Происшествия
Чита
15:19 1 Декабря 2019
дтп, погиб, мост
Автор: Sibnovosti.ru
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Одно из крупнейших за последнее время ДТП произошло в Забайкальском крае. С моста в реку упал пассажирский автобус, что привело к многочисленным жертвам, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В Сретенском районе произошло падение рейсового автобуса Сретенск – Чита с моста в реку Куэнга. По предварительной информации, семь человек тяжело пострадали. На месте работают пять бригад скорой медицинской помощи», - сказали ТАСС в пресс-службе минздрава Забайкальского края.

По информации ГИБДД, погибло 10 человек. По данным автоинспекции, у автобуса лопнуло колесо. Всего, по предварительным данным, в автобусе находилось 43 человека.

Как писали Sibnovosti.ru, в двух ДТП у забайкальского села Агинское в ночь на 14 ноября этого года погибло 11 человек. 15 ноября в крае объявлялся день траура.

Фото: страница «Регион-75 Чита» в соцсети «ВКонтакте»

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