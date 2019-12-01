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В забайкальском ДТП погибло 19 человек

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Чита
17:17 1 Декабря 2019
автобус, дтп, погиб
Автор: Sibnovosti.ru
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Число жертв автомобильной аварии в Забайкальском крае выросло до 19. О последствиях ДТП сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В аварии, произошедшей сегодня в Сретенском районе, по уточненным данным, 19 человек погибли, 21 получил различные травмы», - говорится на официальном портале Забайкальского края.

По данным пресс-службы правительства региона, на место происшествия в Сретенский район вылетело два вертолета санавиации с бригадами медицинских специалистов. Туда же отправились губернатор Забайкалья Александр Осипов и руководство краевого минздрава. В главном управлении МЧС по региону сообщили, что пострадавшие отправлены в Шилкинскую и Нерчинскую центральные райбольницы. Возможно, в дальнейшем некоторые раненые будут отправлены в Читу.

Как сообщали Sibnovosti.ru, с моста в реку Куэнга с высоты около 10 м упал автобус. В момент аварии в нем находилось 44 человека. По данным следственного управления СКР по Забайкальскому краю, автобус KIA Granbird выполнял рейс по маршруту Чита – Сретенск. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек).

Фото: официальный портал Забайкальского края

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