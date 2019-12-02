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Минздрав: 19 человек погибли, еще 19 госпитализированы в результате ДТП в Забайкалье

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Чита
00:38 2 Декабря 2019
забайкалье, дтп, жертвы, пострадавшие
Автор: Sibnovosti.ru
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Министерство здравоохранение Забайкальского края обновило список пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Забайкалье.

Согласно последним данным, в результате ДТП 19 человек погибли, еще 19  были госпитализированы с различными повреждениями.Состояние пострадавших оценивается как тяжелое и средней степени тяжести.

Как сообщали Sibnovosti.ru, с моста в реку Куэнга с высоты около 10 м упал автобус. В момент аварии в нем находилось 44 человека. По данным следственного управления СКР по Забайкальскому краю, автобус KIA Granbird выполнял рейс по маршруту Чита – Сретенск.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек).

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил оказать помощь пострадавшим и семьям жертв дорожно-транспортного происшествия в Забайкалье.

Фото: официальный портал Забайкальского края

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