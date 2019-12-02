2 декабря
Чита
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Чита
...

В Забайкалье объявлен день траура

Главная Происшествия
Чита
09:24 2 Декабря 2019
дтп, траур, погиб
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Забайкальском крае сегодня объявлен день траура в связи с многочисленными жертвами автомобильной катастрофы в Сретенском районе. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Правительством края будет оказана помощь и поддержка всем тем, у кого в больницах сейчас находятся с травмами близкие, всем тем, кто близких потерял. Мы принимаем все меры для спасения пострадавших. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших. 2 декабря в Забайкальском крае объявлено днем траура», - сказал губернатор региона Александр Осипов.

Напомним, что 1 декабря с моста в реку Куэнга с высоты около 10 м упал автобус. Автобус KIA Granbird выполнял рейс по маршруту Чита – Сретенск. 19 человек погибло.

«На эту минуту госпитализированы 19 человек. Никто за минувшие сутки не скончался. Два человека в Нерчинской больнице, семь в Шилкинской, четверо в Кокуе и еще шесть человек вчера были доставлены в Читу. Сейчас они в краевой клинической больнице. Из Шилки, по возможности, мы постараемся вывезти шестерых. Хочу поблагодарить минздрав РФ за помощь в организации телеконсультаций по тактике лечения пациентов. Отмечу, что на месте работают нейрохирурги, некоторым пациентам были проведены операции. Все больные, находящиеся в Чите, стабилизированы», - приводится сегодня утром на сайте минздрава Забайкальского края комментарий руководителя ведомства Валерия Кожевникова.

Глава Сретенского района Алексей Закурдаев сообщил ТАСС о том, что власти муниципалитета выплатят по 60 тыс. руб. родственникам погибших в аварии для их погребения. На эти цели из бюджета района будет выделено свыше 1 млн руб. По данным Алексея Закурдаева, погибший водитель автобуса KIA Granbird – из Читы, все скончавшиеся пассажиры – жители Сретенского района.

«Гражданская ответственность владельца автобуса, попавшего в ДТП в Сретенском районе Забайкальского края, застрахована в АО «Согаз». Родственники пассажиров автобуса, погибших в результате этого происшествия, могут рассчитывать на страховую выплату в размере 2,025 млн руб.», - говорится в сообщении этой страховой компании.

Фото: сайт министерства здравоохранения Забайкальского края

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Читы: Минздрав: 19 человек погибли, еще 19 госпитализированы в результате ДТП в Забайкалье

Минздрав: 19 человек погибли, еще 19 госпитализированы в результате ДТП в Забайкалье

2 Декабря 2019 г.
Министерство здравоохранение Забайкальского края обновило список пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Забайкалье.
Новости Читы: В забайкальском ДТП погибло 19 человек

В забайкальском ДТП погибло 19 человек

1 Декабря 2019 г.
Сорвавшийся с моста автобус выполнял рейс Чита - Сретенск
Новости Читы: ДТП в Забайкалье привело к многочисленным жертвам

ДТП в Забайкалье привело к многочисленным жертвам

1 Декабря 2019 г.
Автобус упал в реку в Сретенском районе
Новости Читы: Обвиняемого в забайкальском ДТП с семью погибшими взяли под стражу

Обвиняемого в забайкальском ДТП с семью погибшими взяли под стражу

18 Ноября 2019 г.
По данным следствия, водитель грузовика был пьян
Новости Читы: В Забайкалье объявили траур после двух ДТП

В Забайкалье объявили траур после двух ДТП

14 Ноября 2019 г.
В них погибло 11 человек
Новости Читы: Четыре человека погибло в забайкальском ДТП

Четыре человека погибло в забайкальском ДТП

14 Ноября 2019 г.
Два автомобиля столкнулись у села Агинское
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Читы: Александра Сапожникова утвердили на посту сити-менеджера Читы

Александра Сапожникова утвердили на посту сити-менеджера Читы

28 Ноября 2019 г.
Голосование прошло в городской думе
Новости Читы: Засуха затормозила реализацию крупного инвестпроекта в Забайкалье

Засуха затормозила реализацию крупного инвестпроекта в Забайкалье

27 Ноября 2019 г.
«Племзавод «Комсомолец» приостановил создание агропромышленного холдинга
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19