В Забайкалье объявлен день траура

В Забайкальском крае сегодня объявлен день траура в связи с многочисленными жертвами автомобильной катастрофы в Сретенском районе. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Правительством края будет оказана помощь и поддержка всем тем, у кого в больницах сейчас находятся с травмами близкие, всем тем, кто близких потерял. Мы принимаем все меры для спасения пострадавших. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших. 2 декабря в Забайкальском крае объявлено днем траура», - сказал губернатор региона Александр Осипов.

Напомним, что 1 декабря с моста в реку Куэнга с высоты около 10 м упал автобус. Автобус KIA Granbird выполнял рейс по маршруту Чита – Сретенск. 19 человек погибло.

«На эту минуту госпитализированы 19 человек. Никто за минувшие сутки не скончался. Два человека в Нерчинской больнице, семь в Шилкинской, четверо в Кокуе и еще шесть человек вчера были доставлены в Читу. Сейчас они в краевой клинической больнице. Из Шилки, по возможности, мы постараемся вывезти шестерых. Хочу поблагодарить минздрав РФ за помощь в организации телеконсультаций по тактике лечения пациентов. Отмечу, что на месте работают нейрохирурги, некоторым пациентам были проведены операции. Все больные, находящиеся в Чите, стабилизированы», - приводится сегодня утром на сайте минздрава Забайкальского края комментарий руководителя ведомства Валерия Кожевникова.

Глава Сретенского района Алексей Закурдаев сообщил ТАСС о том, что власти муниципалитета выплатят по 60 тыс. руб. родственникам погибших в аварии для их погребения. На эти цели из бюджета района будет выделено свыше 1 млн руб. По данным Алексея Закурдаева, погибший водитель автобуса KIA Granbird – из Читы, все скончавшиеся пассажиры – жители Сретенского района.

«Гражданская ответственность владельца автобуса, попавшего в ДТП в Сретенском районе Забайкальского края, застрахована в АО «Согаз». Родственники пассажиров автобуса, погибших в результате этого происшествия, могут рассчитывать на страховую выплату в размере 2,025 млн руб.», - говорится в сообщении этой страховой компании.

Фото: сайт министерства здравоохранения Забайкальского края