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В Забайкалье после падения автобуса с моста задержали предпринимателя

Главная Происшествия
Чита
09:29 3 Декабря 2019
дтп, следствие, задержание
Автор: Sibnovosti.ru
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В Забайкальском крае задержан 30-летий индивидуальный предприниматель. Следствие называет его организатором перевозки пассажиров в автобусе, который 1 декабря упал с моста через реку Куэнга в Сретенском районе, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В офисе предпринимателя и по месту его жительства проведены обыски. Также обыски проведены в управлении ГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю, управлении государственного автодорожного надзора по Забайкальскому краю. Следователи изъяли и изучают маршрутную документацию, а также документы по предрейсовому осмотру водителей и контролю технического состояния транспортных средств», - говорится в сообщении следственного комитета России.

Центральный аппарат СКР расследует два уголовных дела, возбужденных после аварии. Одно из них - по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек) и ч. 3 ст. 293 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более человек). Второе – по ч. 5 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек).

Напомним, в аварии с автобусом KIA Granbird погибло 19 человек. Автобус с примерно 40 пассажирами следовал из Читы в Сретенск.

К сегодняшнему утру специалисты регионального центра медицины катастроф за сутки вывезли из Нерчинской, Шилкинской и Сретенской районных больниц в Читу 17 пострадавших из 21. По данным министерства здравоохранения региона, 15 человек получают лечение в краевой клинической больнице (четверо – в реанимации), один ребенок находится в детской клинической больнице. Еще один человек отказался от госпитализации.

В Шилкинской больнице остается трое пострадавших, включая мужчину в тяжелом состоянии. В Нерчинской больнице в тяжелом состоянии находится одна женщина.

Фото: сайт следственного комитета России

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