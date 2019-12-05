В Забайкалье открыт центр для выплат компенсаций после аварии с автобусом

В администрации Сретенского района Забайкальского края открыт консультационный центр для выплаты компенсаций семьям погибших и пострадавшим в аварии с автобусом, 1 декабря унесшей жизни 19 человек. Жителям расскажут о требованиях к оформлению документов для получения денежных выплат.

«В режиме одного окна в центре принимают специалисты социальной защиты, фонда социального страхования, регионального отделения пенсионного фонда России. По вопросам получения страховки «Согаз» консультировать будут юрист и адвокат», - сообщили в пресс-службе губернатора.

Семьи 19 погибших получат компенсации в размере 1 млн рублей. Для пострадавших предусмотрены выплаты от 200 до 400 тысяч рублей, в зависимости от тяжести причиненного вреда здоровью.

Родственники погибших также получат по 2,025 млн рублей от компании «Согаз», где была застрахована ответственность перевозчика.

Ранее региональные власти выдели по 100 тысяч рублей близким погибших на организацию похорон, еще по 20 тысяч рублей своим жителям предоставит администрация города Сретенска.

Напомним, 1 декабря на трассе в Забайкальском крае рейсовый автобус упал с моста в реку Куэнга. Среди погибших трое детей. Еще один ребенок в больнице. Причиной аварии стало лопнувшее колесо автобуса, напоминает корреспондент Sibnovosti.ru.

Фото: официальный портал Забайкальского края