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Расстрелявший в Забайкалье сослуживцев солдат стал потерпевшим

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Чита
09:19 18 Декабря 2019
солдат, уголовное, отношения
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Неуставные отношения в воинской части 54160, которая расквартирована в ЗАТО Горный Улетовского района Забайкальского края, стали основанием для возбуждения уголовного дела. Именно в этой части служил солдат Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 335 УК РФ (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими). По данному делу Шамсутдинов Рамиль и еще несколько солдат признаны потерпевшими», - цитирует ТАСС Руслана Нагиева - одного из адвокатов Рамиля Шамсутдинова.  

Другой адвокат – Равиль Тугушев – сообщил информагентству, что уголовное дело возбуждено в отношении одного из военнослужащих части. В ближайшее время оно будет передано для рассмотрения в Читинский гарнизонный военный суд.

Как писали Sibnovosti.ru, 25 октября 2019 года Рамиль Шамсутдинов устроил бойню в воинской части 54160. Его жертвами стали восемь военнослужащих. Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). Ранее СМИ, ссылаясь на результаты проверки, проведенной комиссией минобороны РФ, сообщали, что причиной инцидента стал межличностный конфликт.

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