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В читинском зоопарке из клетки сбежал медведь

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Чита
14:08 30 Декабря 2019
происшествия, чита
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В зоопарке Читы из клетки сбежал 1,5-годовалый медведь Монгол. Сотрудники предполагают, что зверь не успел впасть в глубокую спячку, а ночью его разбудили хлопки петард, которые запускали местные жители. Ночной сторож обнаружил, что клетка медведя сломана, а сам он выбрался в свой прогулочный двор.

«При принятии смены от ночных сторожей было установлено, что медведь находится на закрытой территории для выгула», - сообщила научный сотрудник учреждения Альбина Баранова.

Медведя удалось оперативно завести обратно в клетку, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

В результате инцидента никто не пострадал, однако согласно регламенту, работники зоопарка известили о ЧП экстренные службы.
 

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