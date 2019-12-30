В читинском зоопарке из клетки сбежал медведь

В зоопарке Читы из клетки сбежал 1,5-годовалый медведь Монгол. Сотрудники предполагают, что зверь не успел впасть в глубокую спячку, а ночью его разбудили хлопки петард, которые запускали местные жители. Ночной сторож обнаружил, что клетка медведя сломана, а сам он выбрался в свой прогулочный двор.

«При принятии смены от ночных сторожей было установлено, что медведь находится на закрытой территории для выгула», - сообщила научный сотрудник учреждения Альбина Баранова.

Медведя удалось оперативно завести обратно в клетку, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

В результате инцидента никто не пострадал, однако согласно регламенту, работники зоопарка известили о ЧП экстренные службы.

