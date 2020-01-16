Сержанта подозревают в убийстве двух человек в Чите

В Чите задержан военнослужащий. Он подозревается в убийстве двух человек, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В среду около 17:00 в одном из общежитий Читы мужчина 1987 года рождения в ходе совместного распития спиртного несколько раз ударил ножом мужчин 1977 и 1979 годов рождения, от чего те скончались на месте. По предварительным данным, подозреваемый в убийстве является военнослужащим, его жертвы - гражданские лица», - рассказал ТАСС пресс-секретарь следственного управления СКР по Забайкальскому краю Егор Марков.

Подозреваемый уже задержан. Источник в правоохранительных органах сообщил информагентству, что задержанный носит звание сержанта Вооруженных сил. Если эта информация подтвердится, дело будет передано в военное следственное управление СКР.

Напомним, что именно в Забайкалье в прошлом году произошло самое громкое преступление с участием военнослужащих. 25 октября солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов устроил бойню в воинской части №54160. Его жертвами стали восемь человек.

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