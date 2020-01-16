16 января
Чита
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Чита
...

Сержанта подозревают в убийстве двух человек в Чите

Главная Происшествия
Чита
10:08 16 Января 2020
убийство, военнослужащий, задержание
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Чите задержан военнослужащий. Он подозревается в убийстве двух человек, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В среду около 17:00 в одном из общежитий Читы мужчина 1987 года рождения в ходе совместного распития спиртного несколько раз ударил ножом мужчин 1977 и 1979 годов рождения, от чего те скончались на месте. По предварительным данным, подозреваемый в убийстве является военнослужащим, его жертвы - гражданские лица», - рассказал ТАСС пресс-секретарь следственного управления СКР по Забайкальскому краю Егор Марков.

Подозреваемый уже задержан. Источник в правоохранительных органах сообщил информагентству, что задержанный носит звание сержанта Вооруженных сил. Если эта информация подтвердится, дело будет передано в военное следственное управление СКР.

Напомним, что именно в Забайкалье в прошлом году произошло самое громкое преступление с участием военнослужащих. 25 октября солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов устроил бойню в воинской части №54160. Его жертвами стали восемь человек.

Фото: pixabay.com

 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Читы: В читинском зоопарке из клетки сбежал медведь

В читинском зоопарке из клетки сбежал медведь

30 Декабря 2019 г.
Зверя удалось оперативно вернуть в клетку
Новости Читы: Расстрелявший в Забайкалье сослуживцев солдат стал потерпевшим

Расстрелявший в Забайкалье сослуживцев солдат стал потерпевшим

18 Декабря 2019 г.
Возбуждено уголовное дело о неуставных отношениях в воинской части
Новости Читы: В Забайкалье открыт центр для выплат компенсаций после аварии с автобусом

В Забайкалье открыт центр для выплат компенсаций после аварии с автобусом

5 Декабря 2019 г.
Он находится в администрации Сретенского района
Новости Читы: В Забайкалье после падения автобуса с моста задержали предпринимателя

В Забайкалье после падения автобуса с моста задержали предпринимателя

3 Декабря 2019 г.
Большинство пострадавших перевезли в читинские больницы
Новости Читы: В Забайкалье объявлен день траура

В Забайкалье объявлен день траура

2 Декабря 2019 г.
Регион скорбит о погибших в автокатастрофе
Новости Читы: Минздрав: 19 человек погибли, еще 19 госпитализированы в результате ДТП в Забайкалье

Минздрав: 19 человек погибли, еще 19 госпитализированы в результате ДТП в Забайкалье

2 Декабря 2019 г.
Министерство здравоохранение Забайкальского края обновило список пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Забайкалье.
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Читы: Получен первый транш на создание инфраструктуры рудника №6 в Забайкалье

Получен первый транш на создание инфраструктуры рудника №6 в Забайкалье

13 Января 2020 г.
Всего из федерального бюджета направят 1,8 млрд рублей
Новости Читы: Фурам облегчат подъезд к терминалу в пограничном Забайкальске

Фурам облегчат подъезд к терминалу в пограничном Забайкальске

14 Января 2020 г.
Здесь построят новую четырехполосную дорогу
Новости Читы: «Троллейбусное управление» Читы усилят автобусами

«Троллейбусное управление» Читы усилят автобусами

15 Января 2020 г.
Новому транспортному подразделению требуется более 270 сотрудников
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19