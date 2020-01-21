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В Забайкалье завершили расследование дела криминального авторитета

Главная Происшествия
Чита
09:25 21 Января 2020
уголовное, следствие, дело
Автор: Sibnovosti.ru
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Управление МВД РФ по Забайкальскому краю завершило расследование и передало в прокуратуру на утверждение уголовное дело в отношении Георгия Углавы (Тахи). По версии следствия, он является организатором преступного сообщества, действовавшего в регионе с начала 2000-х годов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«… Георгий Углава, известный в криминальных кругах как «вор в законе» Тахи, а также другие лица, занимающие высшее положение в преступной иерархии, влияние которых было распространено на ряд регионов Российской Федерации, вступили между собой в сговор, направленный на масштабное расширение своего влияния и подчинение  организованных групп, действовавших на территории Забайкальского края с целью извлечения материальной выгоды от совершения преступлений», - говорится в сообщении пресс-службы полицейского главка.

По данным правоохранительных органов, участники созданной Тахи организации занимались хищениями автомашин и вымогательством. Так, в одном из случаев под угрозой применения насилия обвиняемые требовали у читинских предпринимателей имущество стоимостью 17 млн руб. Всего потерпевшими признаны около 170 человек.

Георгий Углава был задержан в Москве читинскими оперативниками в 2015 году. Расследование длилось пять лет. Обвинения фигурантам дела (всего их 11) предъявлены по 164 преступлениям (ст. 158, 159, 161, 162, 163, 166, 167, 210 УК РФ).

«После введения в ст. 210 УК РФ четвертой части, которая предусматривает организацию преступного сообщества лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии, это первое уголовное дело, направленное в суд следователями системы МВД России», - подчеркнули также в УМВД Забайкальского края.

Фото: сайт управление МВД РФ по Забайкальскому краю

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