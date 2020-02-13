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Первый заместитель министра ЖКХ Забайкальского края задержан по подозрению во взятке

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Чита
16:49 13 Февраля 2020
взятка, забайкалье
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Первый заместитель министра ЖКХ Забайкальского края Олег Кузнецов задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере на прежнем месте работы. По версии следствия, чиновник приступил закон еще в 2016 году, будучи руководителем администрации Читы.

Силовики предполагают, что Кузнецов пообещал покровительство местному предпринимателю. В «благодарность» тот благоустроил придомовую территорию частного дома Кузнецова. Были выполнены работы на 2 млн рублей.

В четверг, 13 февраля, сотрудники Следственного комитета и УФСБ провели обыски по месту жительства замминистра и в его рабочем кабинете. Чиновник задержан на 48 часов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Министр ЖКХ Забайкальского края Евгения Батуева заявила, что об уголовном деле в отношении ее первого заместителя не осведомлена.

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