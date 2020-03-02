12 вагонов с углем сошли с рельсов в Забайкалье

12 поездов с углем сошли с рельсов на перегоне Жипхеген – Хилок Забайкальской железной дороги. Движение по этому участку временно приостановлено, сообщили в РЖД.

В результате ЧП никто не пострадал.

«Для ликвидации последствий происшествия направлены восстановительные поезда со станций Хилок и Чита. Причины происшествия устанавливаются», - пояснили в ведомстве.

По информации на 2 марта, из-за схода вагонов задержаны пассажирские поезда дальнего следования №70 Москва – Чита, №69 Чита – Москва, №321 Иркутск – Забайкальск. Также пришлось отменить пригородные поезда №6106 Петровский Завод – Хилок и №6107 Хилок – Петровский Завод.