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В Забайкалье «черный» лесоруб спилил почти 500 кедров

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Чита
12:59 3 Марта 2020
происшествия, забайкалье
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Забайкальском крае «черный» лесоруб спилил 500 кедров и сотни деревьев хвойных пород. Ущерб от его незаконной деятельности составил 1,5 млн рублей, рассказали в региональной полиции. 

Предприниматель взял участок леса в аренду. У бизнесмена не было разрешения на вырубку деревьев. 

«Всего злоумышленник, с помощью наемных работников, незаконно спилил более 500 кедров и сотни других деревьев хвойных пород, причинив ущерб лесному фонду Российской Федерации на сумму один миллион 458 тысяч рублей», - пояснили в ведомстве. 

На 32-летнего лесоруба завели уголовное дело. Ему грозит до семи лет тюрьмы и крупный штраф. 

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