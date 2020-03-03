В Забайкалье «черный» лесоруб спилил почти 500 кедров

В Забайкальском крае «черный» лесоруб спилил 500 кедров и сотни деревьев хвойных пород. Ущерб от его незаконной деятельности составил 1,5 млн рублей, рассказали в региональной полиции.

Предприниматель взял участок леса в аренду. У бизнесмена не было разрешения на вырубку деревьев.

«Всего злоумышленник, с помощью наемных работников, незаконно спилил более 500 кедров и сотни других деревьев хвойных пород, причинив ущерб лесному фонду Российской Федерации на сумму один миллион 458 тысяч рублей», - пояснили в ведомстве.

На 32-летнего лесоруба завели уголовное дело. Ему грозит до семи лет тюрьмы и крупный штраф.