В Забайкальском крае подросток застрелил отца

В селе Ломы Забайкальского края 17-летний парень застрелил из ружья своего отца. По словам соседей, мужчина был судим за убийство первой жены, а своих пятерых детей воспитывал кулаками. С младшим 17-летним сыном 2 марта он отправился за дровами. Во время поездки подросток наехал на камень и помял диск на колесе. Разъяренный отец избил парня, а уже дома ударил по голове стулом и угрожал ножом.

Сын отыскал ружье и несколько раз выстрелил в темноту. Две пули попали в отца.

«Несовершеннолетний подросток в ходе ссоры с отцом произвел несколько выстрелов из ружья. В результате огнестрельных ранений лица и грудной клетки мужчина скончался на месте. По предварительным данным убийство совершено на почве неприязненных отношений между сыном и отцом», - сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Забайкальскому краю.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело за умышленное причинение смерти.