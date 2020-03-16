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Военный вертолет непроизвольно выстрелил по дому в Чите

Главная Происшествия
Чита
09:58 16 Марта 2020
вертолет, минобороны, дом
Автор: Sibnovosti.ru
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Военный вертолет Ми-8 произвел выстрел за пределы аэродрома в Чите. Об инциденте сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«14 марта 2020 года на аэродроме Черемушки г. Чита при обслуживании 23-миллиметровой авиационной пушки вертолета Ми-8 на земле, произошел одиночный непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома. Пострадавших нет», - приводит ТАСС комментарий пресс-службы Восточного военного округа минобороны РФ.

По данным информагентства, по факту случившегося проводится проверка, к «командование воинской части взаимодействует в местными властями по вопросу компенсации причиненного ущерба».

В местных СМИ сообщали о том, что при выстреле пострадал жилой дом, расположенный на ул. Трактовой, 76. Был поврежден балкон.

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